Sebastien ROGARD

Suite à l’obtention d'un BEP technicien du froid et conditionnement de l'air et d'un baccalauréat professionnel Technicien de maintenance des système énergétiques et climatiques, j'ai réalisé un BTS Fluides énergies, environnement option frigorifique en alternance au sein de l'entreprise Cegelec.



Mon entreprise, devenue entre temps Vinci Facilities MT Aquitaine m'a proposé de continuer mes études en licence professionnelle Service Énergétique et de suivre la formation CPN10 de l'institut français du froid industriel et de la climatisation (IFFI) que j'ai obtenu en tant que major de promotion à Lyon.



Travailleur et pointilleux, je suis réellement passionné par le métier du froid et de la climatisation. Soucieux de l'impact de l'homme sur les perturbations climatiques, je m'interesse à l'efficacité énergetique des systèmes frigorifiques et climatiques.



Je suis actuellement responsable du service énergie de l'entreprise Vinci Facilities MT Aquitaine.



Mes compétences :

Confort, qualité et traitement de l'air

Théorie de la production de froid

Technologie de la production de froid

Efficacité énergétique

Accoustique

Microsoft Excel