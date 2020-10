Bonjour , recherche une entreprise pouvant me faire passer un cacès + 3 avec CDI a la clé dans les environs d'ile de france ou du portugal, je voudrais changer d'environnement , de région et rencontrer de nouvelles personnes dans les métiers de la logistiques et distributions , etc .....bonne journée. voici mes coordonnées 0675923157 ou ( seb.paris@hotmail.com)