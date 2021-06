Sébastien SIMÉON

Webmarketing, digital, campagnes de publicité, Analyse & ROI…Quelques mots sur mon profil :



Diplômé en 2010 d’un Master 2 en stratégie marketing et management commercial, mon parcours a peu à peu évolué ces dernières années.



Fort d’une expérience marketing BtoB de plus de quatre ans dans les études et les analyses chiffrées, mes missions ont toujours été orientées vers la satisfaction du client et la performance des ventes (réseaux physiques ou sites marchands).



En 2015, je prends la décision de me spécialiser davantage dans l’univers de la communication digitale. Ma collaboration avec de grandes marques me permet de mesurer pleinement les enjeux business d’aujourd’hui et demain : beaucoup d’enseignes intègrent dans leur business model une vision digitale, afin de développer leurs efficacités online sans oublier celles du offline.



À ce jour, cet univers m'a permis d’accompagner les petites et les grandes entreprises dans la mise en place de leur stratégie digitale et de maximiser leurs performances.



Mes compétences :

Gestion de projet

Web analytics

Automatisation

Marketing BtoB

E-commerce

Business Analysis

Présentation commerciales

Analyse de données

Webmarketing

Mesure des performances

Stratégie marketing et recommandations

Gestion de portefeuilles

Mesure d'audience

Profiling et Comportement du consommateur

Merchandising

Reporting

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Google analytics

Google Adwords

SEM

Recommandation du plan media

Ergonomie

Web

SEO

Recommandation stratégique

Référencement internet

Acquisition de trafic

Traffic management

Google DBM

Publicité

Marketing

ROI Analysis & Optimization

Communication online

Marketing digital

Stratégie digitale

Cross canal

Real time bidding

Bid management

Search

Stratégie de communication

Cross selling

Emailing

Advertising

Acquisition online

Mobile Advertising

Web mobile

Display Advertising

Analyser et améliorer les performances

Online Advertising

E-business

Ad-exchange

Veille

DoubleClick

YouTube

Google Tag Manager

Bing Ads

Tag Commander