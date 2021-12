Sébastien SYCH

SEBASTIEN SYCH

Rue Jean Lacan

12340 Bozouls



Port : 06.03.46.08.29



FRANCAISE, né le 12/03/1977

Marié

2 Enfants













EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



04/2004 à Aujourd’hui RESPONSABLE DE MAGASIN

LA VITRINE MEDICALE 12 (ONET LE CHATEAU, FRANCE)

Négociation avec les fournisseurs.

Suivi du CA magasin.

Création, mise en place, suivi et analyse d'opérations commerciales. (Presse, catalogues...)

Etat et gestion des caisses. (Responsable caisse)

Agencement et merchandising de la surface de vente.

Propositions de plans d'actions pour développement CA.

Management et animation d'une équipe de deux personnes.





12/2001 - 11/2003 ADJOINT DE RESPONSABLE DE MAGASIN

SOLARIS (CHAMONIX, FRANCE)

Accueil de la clientèle et vente.

Remplacement du responsable de magasin.

Ouverture et fermeture de magasin.

Etat et gestion des caisses.

Agencement du magasin.

Mise en place d'opérations commerciales.

Propositions de plans d'actions pour développement CA.

Négociations avec les fournisseurs.

Formations des nouveaux collaborateurs.

Réalisations de plannings semainiers.

Remontées de statistiques économiques pour le siège de la société.

Animation d'une équipe de trois personnes.

Inventaire mensuel du magasin.





01/2000 - 12/2001 CONSEILLER DE VENTE SPORTS DE MONTAGNE

QUECHUA (DOMANCY, FRANCE)

Accueil de la clientèle et vente.

Conseil et fidélisation clients.

Réassort des produits.

Mise en rayon.

Formation du personnel DECATHLON Rhône-Alpes sur les techniques de vente et utilisations techniques des produits.







FORMATION



BACCALAUREAT

Baccalauréat Sciences Techniques Industrielle Electrotechniques session 1997.



CAP.BEP

Certificat d'Aptitude Professionnelle session 1994.

Brevet d'Etude Professionnelle Electrotechnique session 1994.



DOMAINES DE COMPETENCES



B.A.M

Brevet d'Alpiniste Militaire obtenu le 14 Octobre 1998 à Chamonix (74).





B.S.M.



Brevet de Skieur Militaire obtenu le 30 Mars 1998 à Remiremont (88).





M.F.1



Monitorat Fédéral de Ski Alpin obtenu le 08 Mars 1996 à Laguiole (12).





A.F.P.S.



Attestations de Formations aux Premiers Secours obtenu le 21 Février 1995 à Rodez (12).





SERVICE NATIONAL



Service militaire effectué au Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Chamonix du 01 Janvier 1998 au 31 Décembre 1999.





MOTIVATIONS



J'ai le sens des responsabilités et des contacts humains; je

désire faire profiter votre entreprise des mes compétences.

Je pourrais faire partager mes connaissances auprès de vos clients.





INFORMATIQUE



Word et Excel.





LANGUES



ANGLAIS

Niveau professionnel.





ESPAGNOL Scolaire.





CENTRES D'INTERETS



Ski alpin, Snowboard et Ski de Fond.

Sports de montagne.

Athlétisme et trail.



Mes compétences :

Postes occupés