Sébastien THIBAUD

Diplomé en 2005 de l'ENSEEIHT Electronique (Hyperfréquences et Micro Ondes), je suis actuellement Ingénieur Spécialiste CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) à Airbus France. Mes activités : Suivi de la conception CEM des calculateurs de commande de vols et d'alarmes; Gestion de la problématique foudre pour les calculateurs; Activité de recherche dans la simulation des phénomènes électromagnétiques (Susceptibilité conduite, BCI).



J'ai précédemment occupé pendant un an le poste d'ingénieur simulation CEM à SIEMENS VDO Automotive à Toulouse.



Mes compétences :

CEM

Compatibilité

Compatibilité électromagnétique

Electronique

Hyperfréquences

Simulation