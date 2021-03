Sebastien VEITL

Bonjour,



Je suis Sébastien VEITL, web designer à Saint hilaire de riez en Vendée. Je vous propose mes services pour la réalisation de votre site web ainsi que l’optimisation et le référencement.



PME, association, particulier ou collectivité, je vous conseille et vous accompagne pour vos projets en communication visuelle, de la conception à la réalisation.



Vous avez également un projet créatif ? montage audio & vidéo (& drone) !



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Reportages photos et vidéos

Montage vidéo

Webmaster

Adobe InDesign

Web analytics

Web design

Photographie

Montage photo