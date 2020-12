Sébastien WALD

Je suis un consultant en systèmes Linux passionné de Cybersécurité. Capable de monter rapidement en compétences, j'ai été impliqué dans la création d'un SIEM (gestion des informations et des événements de sécurité). Je suis sensibilisé aux pratiques de fraudes, de menaces et de vulnérabilités des infrastructures ainsi qu'à la sensibilisation des utilisateurs, aux antivirus, à la sécurisation des réseaux, aux plans de type PCA/PRA..



La cybersécurité est cruciale autant dans les grandes entreprises que dans les plus petites PME/PMI.



http://www.sebastien-wald.fr



Mes compétences :

Clustering

Red hat

Postgresql

MySQL

GNU Linux

VMWare

Sécurité informatique

SIEM

Monitoring

Optimisation de la performance

Bash

Certifié LPI-1

Drbd

Xen

Python

VIRTUALISATION

Opensource

Architecture

Penetration test

Docker