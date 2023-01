Sebti MOHAMED

-Met en œuvre et réalise, dans son secteur géographique et dans son domaine (type de marché, de produit, de clientèle), la politique commerciale définie par la direction commerciale;

-les actions de gestion de ressources humaines (recrutement, formation, ...) ;

-Est responsable de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs;

-Anime, organise, coordonne, gère et contrôle l'activité et le suivi de la force de vente afin d'optimiser les résultats;

- Veiller à la réalisation du CA par région et par gamme de produit ;

-Analyse les résultats et prend les mesures correctives nécessaires;

-Négocie avec les clients importants;





Mes compétences :

-Management de grande distribution

Compétente/professionnelle