Seheno RATSIMBAZAFY

Au sein de la Direction Technique d'Ecofolio, l'éco-organisme des papiers, je pilote des projets environnementaux qui traitent d'éco-conception et de quantification environnementale pour les papiers de demain. En support des services métiers, je m'appuie sur des prestataires pour conduire des études qui alimentent le savoir et les positions d'Ecofolio. Ma mission m'amène aujourd'hui à coordonner le développement d'outils pédagogiques telle qu'une application innovante d'évaluation des impacts environnementaux des papiers.

Mon expertise couvre l'évaluation environnementale (Analyse de Cycle de Vie, Bilan Carbone), l’éco-conception et l’affichage environnemental. Auparavant chef de projet chez BIO by Deloitte, j'accompagnais des entreprises très diverses (publiques, privées, PME, grands comptes) dans la mise en oeuvre de bilans environnementaux de produits, filières et site.







Mes compétences :

ACV

Affichage environnemental

Conseil

Eco conception

Environnement

Gestion de projet

Gestion de prestataires