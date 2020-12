Seif HUSSAM

Je suis gérant d'une entreprise depuis 2009. J'ai 20 ans d'expérience dans le domaine de batiment. J'ai travaillé pendant 5 ans en Egypte avant de déménager en France. Cela fait 15 ans que je suis en France et je continue mon métier. J'ai beaucoup d'expérience de collaboration avec les architectes français et les grandes entreprises françaises.

J'ai commencé mon parcours à l'age de 17 ans en entrant dans l'école d'architecture en Egypte.

Aujourd'hui, j'ai une petite entreprise qui est très sérieuse et en développement rapide. Notre société intervient sur tout le territoire d'Ile de France pour améliorer votre cadre de vie, en vous proposant des services tels que les travaux d'amenagement intérieur, de rénovation et de ravalement.



Mes compétences :

Responsabilité

Polyvalant

Ponctualité et disponibilité

Organisation du travail

Diplomatie

Suivi de chantiers