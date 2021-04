Serge ENGEL

La vente et le commerce m'ont toujours passionné et enthousiasmé.

Que cela soit pour un point de vente ou tout un groupe/réseau, mon parcours professionnel depuis 30 ans a été consacré au management des magasins et à l'élaboration de stratégies commerciales, impliquant merchandising, pricing, marketing, communication, sourcing lors des salons internationaux, veille concurrentielle, analyse et compréhension des clientèles cibles, mais aussi encadrement et formation des équipes de vente.

Pour moi, la réussite d'une entreprise commerciale dépend d'une vision globale qui sappuie sur :

la rentabilité qui découle du chiffre d'affaires, des marges puis de la gestion financière

la culture d'entreprise et ladhésion du personnel à une réussite commune

la satisfaction clientèle

Leadership et enthousiasme, dynamisme et persévérance, sens de l'écoute et diplomatie, organisation et rigueur, avant tout vendeur, et d'un naturel calme et posé, voilà ce que je propose d'apporter au management de votre entreprise.