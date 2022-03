Serge KURSCHAT

Doctorant en Histoire | Ecrivain | Instructeur de self-défense| Instructeur de secourisme | Préparateur physique



Expert reconnu et spécialisé dans le domaine sportif, formateur et consultant dans les grandes entreprises

- coach sportif, instructeur de self-défense et de sports de combat, agent de protection rapprochée, agent de sécurité, maître-nageur, instructeur de secourisme, moniteur de sports, directeur de séance d'escalade, instructeur de survie, etc..-

véritable entrepreneur expérimenté, j'ai acquis dans les milieux sportifs et de loisirs, des compétences au sein de structures à fortes valeurs ajoutées, avec toujours la même conviction et la même passion :



Prospecter, Créer, Innover et Satisfaire des partenaires exigeants.



https://www.coach-defense.ch/



Mes compétences :

Relations Publiques