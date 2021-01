Je suis chef de projet Systèmes d'information avec une expertise sur l'ERP SAP ECC6, l'EDI et l'intégration d'applications.

Mon expérience fonctionnelle s'articule autour de l'administration des ventes, de la logistique et des applications financières, .

Je suis rigoureux, organisé et on apprécie mes qualités d'écoute.

J'apprécie les situations de projet et le contact étroit avec les fonctionnels.



Mes compétences :

SAP

Systèmes d'information

EAI

EDI