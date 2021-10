Sergio Ernesto CASANUEVA REGUART (SERGIO ERNESTO CASANUEVA REGUART)

Sergio Ernesto Casanueva Reguart es abogado titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Holding Companies (Agrupación de empresas) 1973; discípulo del doctor Walter Frisch Philipp, último discípulo de Hans Kelsen en la Universidad de Berkeley, California, E.U.A. 1966; Doctor en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. Posgraduado en Políticas y Análisis Económico en la Universidad de Cambridge, Cambridge Inglaterra 1979; y en Derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, por la Universidad de Tulane, Nuevo Orleans, Luisiana, E.U.A.



Se desempeñó como abogado del grupo empresarial alemán, Terramar dirigido por Werner Will años 1972 1973; más tarde fungió como consultor de Volkswagen de México 1982 a 1986. Director General Jurídico de Grupo Interpretación, S.C. 1986 1991; Así mismo, desempeñó cargos en la Procuraduría General de la República: como Agente del Ministerio Público Federal; Fiscal Federal de la Dirección General Jurídica; y abogado de la Dirección de Mandamientos Judiciales 1991 1994. Fue nombrado Director General de Asuntos Legales Internacionales 1995. Participó en el Congreso de las Naciones Unidas, 11th Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok Thailand 2003. Se desempeñó como Cónsul de México en San José (Silicon Valley), California, E.UA. 1996 2001, enfocando su labor a la protección de connacionales y creando una fuerte vinculación entre México y las comunidades mexicanas y mexicoamericanas, promovió inversiones en materia electrónica, agrícola y agroindustrial.



Fungió como asesor Jurídico del secretario de Comercio y Fomento Industrial, en temas de Derecho Económico, Civil y Administrativo 1995. Así como, para la hoy Secretaría de Economía 1995. Fue designado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como Consejero de la Judicatura; fundó y dirigió la H. Comisión de Ética del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 2003 2008.



El doctor Casanueva Reguart ha sido catedrático en distintas facultades de derecho e instituciones académicas en México:



Microeconomía y Planeación Económica; Así como, Derecho Administrativo en el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, del cual fungió como director general y responsable de la Maestría en Finanzas Publicas 1980 1987.



Inversiones extrajeras en la Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México 1983-1984.



Encuentro con el Procurador General del Estado de Texas Dan Morales, noviembre de 1995.



Profesor invitado de la Universidad de Stanford, verano de 1998.



Encuentro con George Shultz, 1999.



Encuentro con Leon Paneta, 1999.



Doctorado en Derecho enfocado en Instituciones y Operaciones Bancarias y Auxiliares en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así mismo, en finanzas publicas, división de estudios superiores, de la Facultad de Derecho de la UNAM 2005 2006.



Investigador y profesor en las materias de Introducción a la Política Internacional e Introducción al Derecho Privado. Así como, en la materia Marco Legal de los Negocios, a nivel maestría en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 2002-2003.



Profesor de la materia de Juicio Oral, Teoría y Práctica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 2008.



Derecho comparado del 17 de enero al 20 de mayo 2011, y la misma, del 16 de enero al 18 de mayo del 2012, en la licenciatura en derecho, de la Universidad Panamericana.