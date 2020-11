Servane BARDOUX

J'ai aisément flirté avec différents corps de métiers tels que serveuse en restauration, manager d'une supérette londonienne en passant par la soudure de pièces électroniques pour Airbus et la responsabilité d'une structure sociale, mais, le métier qui ne m'a jamais quitté est celui que j'exerce aujourd'hui sous le statut de freelance.



D'aussi loin qu'il m'en souvienne, l'image a toujours attiré mon attention.

Quelle qu'en soit sa forme : cinéma, peinture, sculpture, photographie, illustrations diverses et ce, sur tous les supports qu'on puisse lui attribuer.

Ma micro-entreprise créée en 2011 sous le nom de L'Univers de Nuna vous invite, Particuliers & Entreprises, à choisir votre chemin vers plus de communication parmi un éventail de possibilités que nous pourrons définir ensemble.



=> https://www.luniversdenuna.com/



Je vous accompagne dans la création de tous vos projets :

Charte Graphique

Identité visuelle - Logo

Affiche, Flyer, carte de visite, brochure et autres supports Print

Edition

Photo-montage ou Art Digital

Albums covers

Photographies de produits et portraits corporates

Photo-Thérapie

Retouche photographique

Conception site web (Wordpress, )

Social média : Bannières, Publications visuelles



Mon métier de graphiste et photographe est de vous écouter, vous comprendre, pour mettre en avant l'image et la notoriété de votre entreprise, parce que définir votre logo et sa charte graphique, c'est trouver votre signature.



Graphiste, illustratrice et photographe à Angers et partout dans le monde,

je suis à votre écoute pour réaliser LE projet qui vous correspond.



Vous souhaitez m'en parler ?

Discutons-en autour d'un café et mettons-le en lumière ensemble !