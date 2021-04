Servane CHALLAN BELVAL

Bonjour à tous,



en quelques mots, j'appartiens au Pôle Achat Travaux de la Direction des achats d'Aéroports de Paris.



Je suis en charge d'achat de gros oeuvre pour les projets de Roissy et du Bourget.



Je suis chargée de:

- développer le portefeuille

- contrôler le process achat : de la définition du besoin à la contractualisation, en binome avec le prescripteur

- participer à la rédaction des pièces de marchés hors CCTP

- du sourcing et de la veille

- de la relation avec les fournisseurs, du suivi des contrats

- ...



Je suis également responsable Achat de la direction de la Maitrise d'oeuvre (Ingénierie et Architecture)qui consiste à établir la stratégie achat de cette direction, d'être relais entre les 2 directions, de signer les contrats,...



