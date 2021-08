Séverine K. GIRONDIN ☑

UN MÉTIER-PASSION À TRAVERS LEQUEL JE PLACE L'HUMAIN AU CŒUR DE L'ORGANISATION , AU COEUR DES PROJETS





1. Scientifique-Biologiste de 1ère formation, avec gestion de la Qualité et de la Sécurité (HACCP, ISO 22000, ISO 17025, ISO 15089, FDA)





2. Spécialiste pour le Service en :



- Prospective Stratégique

Analyse des controverses, exploration du champ des possibles, élaboration des scénarios tendanciel / alternatif / de rupture, aide à la décision stratégique



- Systèmes de Management Responsables / Éthiques, QSSE

Référentiels et Méthodes utilisés : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 31000, ISO 26000, Lean Six Sigma Services, Référentiels de Service Qualicert, Management des Risques, Management des Processus, Modèle d'Excellence EFQM



- Conduite du Changement

Sociologie de l'organisation, Stratégie et Pilotage du dispositif de Changement, Conduite du changement par Approche Processus



- Pilotage des Coûts

Dimension "fonctionnelle" (vs "analytique") grâce à un pilotage par Approche Processus -- > Activity-Based Costing





3. Facilitatrice RSE diplômée (Les 10 principes du Global Compact, ISO 26000,...) : compétences spécifiques et techniques sur les Piliers "Social et Sociétal" Et "Environnemental", accompagnement sur le pilier "Economique"





PS: détail des fonctions sur LinkedIn



Mes compétences :

Management Opérationnel

Management Fonctionnel

Management par la Qualité

Audit interne

Audit certification

Normes ISO

ISO 9001

HACCP

CHSCT

AMDEC

Gestion des Risques

Santé et sécurité au travail

Règlementation Transport public de voyageurs

Amélioration Continue

Leadership

Communication interne

Bio-Industries

Coaching Conseil

Formation

OHSAS 18001

Validation Qualité

ISO 17025

Biologie

Environnement

Développement durable

QualiCert

Ethique des Affaires

Management environnemental

Responsabilité sociétale des entreprises

Innovation

Prospective

ISO 50001