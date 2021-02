Séverine PESTELARD

J'ai suivi une formation scolaire de Collaborateur d'architecte (BT TICA au Lycée Emmanuel Héré à LAXOU 54) ainsi qu'une formation AFPA d'agent d'entretien du bâtiment (Plomberie, Electricité, Plâtrerie sèche, ...) . J'ai donc de bonnes bases dans le bâtiment qui me permettent aujourd'hui de réaliser des métrages, devis, et plans d’aménagements intérieurs entre autres.

Depuis janvier 2015, j'ai effectué un virage à 180° afin de donner un souffle nouveau à ma carrière en me dirigeants vers les métiers des assurances.

Je suis autodidacte, très à l'aise avec un ordinateur et capable de réaliser des outils de travail sur Excel pour la gestion des stocks ou autres, ainsi que des logiciels tels que que Scribus, Word, ...

Je suis d'un naturel très avenant, et je développe facilement des rapports de confiance avec mes interlocuteurs.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Bâtiment

Ordinateur portable

Internet

Gestion d'équipe