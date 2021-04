12 années d'expérience en contrôle de gestion, suivi administratif et financier, dont 11 années dans le secteur du BTP au sein de Bouygues Energies et Services.



Contrôle budgétaire des grands projets aux petits chantiers, marchés publics et marchés privés, groupements et sous-traitance, gestion des litiges et sinistres.

Suivi administratif et contrôle budgétaire des frais généraux, relais RH.



45 millions de chiffre d'affaires annuel sur 4 sites. Management d'une équipe de 5 personnes.