13 ans en tant que maitre d'ouvrage en grande distribution :

- management équipe sur les concepts architecturaux pour un groupe d'indépendants,

- conception et réalisation de magasins de proximité en intégré et franchise,

- stratégie énergétique et fluide frigo,

- études de faisabilité



6 ans en tant qu'architecte en agence sur tout type de projet