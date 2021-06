Seydou FOFANA

Animé par un fort esprit de leadership, je suis un homme de terrain. je suis un pur challenger dans l'âme, je tiens à être le meilleur à chaque fois qu'une entreprise me fait confiance, d’ailleurs que j'honore par la qualité et la ponctualité des mes résultats. Je ne me positionne jamais comme un vendeur mais plutôt comme un apporteur de solutions pour mes clients.

Je suis motivé par la culture du résultat et la rentabilité de l'entreprise qui me paye.



Mes compétences :

Communication

Développement commercial

Négociation commerciale