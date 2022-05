Seynat NICOLAS

Les solutions des mobilités dé carboné sont aussi une solution de ne plus être à la guerre de savoir qui sera le prochain qui sera en avance sur les autres par rapport à une énergie ciblé. Mais de retrouver des solutions d'autonomie nationales sur cette partie énergétique.



La valeur ajoutée que souhaite amène dans mon proof of concept est d'utiliser ce site automobile comme un lieu de compétition automobile (avec 40 stand utilisant la technologie hydrogène) , en périphérie intérieur et extérieur du circuit un fonctionnement comme celui du centre commercial de l'atoll d'Angers ,d'un espaces de livraison pour votre gamme motorsport pour vos client , d'un pôle de mobilité (avec votre Spaces train) Muti transport et pour conclure d'une plateforme internationale de la mobilité



par ailleurs deux usine auront un rôle dans la fabrication d'un véhicule hydrogène et du l''usine du space train sur la ville de Angers ; bien entendue les financement en private équity sont important ou normal .