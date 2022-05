Autodidacte, j'ai constamment besoin d'apprendre et de découvrir, polyvalent, organisé et ayant de grandes capacités d'adaptation,

Je suis actuellement conducteur de travaux polyvalent chez Geoxia aquitaine constructeur de Maisons Individuelles qui propose plusieurs marques notamment Les Demeures de la Cote d'Argent, Maisons CLAIRLANDE en tradi et Bois, et MAISON PHENIX.