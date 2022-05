J'accompagne les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans le cadre de cession et acquisition de sociétés, et de levée de fonds.



J'ai rejoint Largillière Finance en 2011 en tant qu'analyste après une première expérience dans une société de conseil en fusions-acquisitions spécialisée dans le secteur IT.



Je suis également responsable du pôle Analystes de Largillière Finance (équipe de 4 analystes basés à Paris et à Bruxelles).