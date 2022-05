Shana ASSOUNE

Actuellement élève en 2eme année de BTS Assurance au Lycée Jean Lurçat, Paris



13eme arrondissement, j’ai récemment bénéficié d'une expérience de 7 semaines dans une



agence AXA à Paris 20ème en tant que collaboratrice d’agence, et 5 semaines de stage



supplémentaire chez un agent général AXA situé dans le 11éme arrondissement de Paris.



J’envisage à présent d’intégrer une formation me permettant d’obtenir une licence



professionnelle, et souhaiterais obtenir un poste à votre siège sous forme de contrat



d’apprentissage afin de compléter mes compétences et mon expérience professionnelle.



Je me permets donc de vous soumettre par ce courrier ma candidature.



Mes grandes facultés d'adaptation et mon sens du relationnel ont été des atouts importants



pour les postes que j’ai occupé jusqu’ici et je me propose de les mettre aujourd’hui à votre



service.



Consciente qu'un courrier ne peut donner qu'un aperçu de mes compétences, je me tiens à



votre disposition pour vous fournir de plus amples informations lors d'un entretien à votre



convenance.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel