Shanelle HAURE

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Entrée à la faculté de droit en 2012, mon intérêt pour le droit international et européen s'est développé au cours de ma troisième année de licence. Alors, j'ai dirigé mon cursus vers un Master 1 en droit international, que j'ai terminé par un Master 2 en droit européen.



Au cours de cette 2ème année de Master, j'ai rédigé un mémoire de recherche sur le bilan de la Directive 2008/115/CE, communément appelée « Directive Retour. »



Puis, j'ai réalisé un stage de 6 mois dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit des étrangers et de la nationalité, me permettant de découvrir les rouages d'un métier honorable.



Enfin, désirant cultiver mes connaissances en droit international humanitaire, j'ai décidé, en parallèle de mon Master 2, d'obtenir un Diplôme Universitaire en la matière.



Mon cursus universitaire m'a permis de découvrir cette large matière qu'est le Droit, de me spécialiser dans un domaine particulier, mais également de développer mon sens de l'autonomie, de l'organisation, de la cohérence, de la rigueur et de la persévérance.



Au cours de mes études, j'ai réalisé quelques jobs étudiants, lesquels m'ont permis de découvrir le monde du travail, de développer certaines compétences et d'apprendre à me connaitre. J'y ai développé mon sens de l'accueil, mon esprit d'équipe, ma disponibilité, mon assertivité et ma réactivité.



Enfin, j'ai décroché mon premier emploi dans le domaine de l'asile en devenant « Auditrice Asile » au sein de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).