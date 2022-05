Shangavi NATKUNARAJAH

Étudiante en Master 2 Électronique, Énergie Électrique et Automatique (E3A) parcours Systèmes Automatiques Mobiles (SAM), je suis à la recherche d'un stage de fin d'études à partir du mois de février 2020. Mon stage s'installerait dans le secteur du véhicule autonome ainsi que les systèmes ADAS que ce soit dans le domaine de la perception ou de la commande.



Mes compétences :

C Programming Language

C++

Eclipse IDE

Java

Matlab

Microsoft Office

OpenCV

PSPICE

Python Programming

Simulink