Agé de 18 ans, passionné d'informatique, j'ai rejoint la formation du BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) option SISR (Solutions d'Infrastructures, Systèmes et Réseaux).



J'effectue ma première année dans cette formation et je suis à la recherche d'un stage dans le domaine de l'informatique, plus particulièrement dans tout ce qui touche aux réseaux.