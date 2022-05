Shawnee BRIAND

Désormais diplômée du BTS Assistante de manager qui s'est fait en alternance à la SNCF; et admise au sein du CFA IGS pour réaliser une licence en tant que "Responsable de projet en communication interne/externe", je suis activement à la rechercher d'un poste en alternance avec un rythme de 3 jours de formation tous les 15 jours.



Je suis une étudiante qui sais faire preuve de professionnalisme. Je suis souriante, ponctuelle, autonome ainsi que polyvalente, et j'attache beaucoup d'importante aux relations humaines.

Je souhaite mettre à profil mes connaissances personnelles et mes compétences acquises au cours de mon parcours professionnel et dans le domaine associatif afin de participer à l'évolution de l'entité et l'entreprise.



Mes compétences :

Informatique

Relationnel

Accueil