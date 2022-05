Shayne ANDREO

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le milieu bancaire.



Outre les qualifications apportées par ma formation, j'ai acquéri une approche concrète et polyvalente dans le domaine d’activité Banque/Assurance.

Je bénéficie par ailleurs d’une d'expérience dans le domaine bancaire par laquelle j'ai pu ainsi affiner mes qualités commerciales et relationnelles.



Volontaire et rigoureuse, je reste disponibles pour toutes propositions.



Mes compétences :

Banque

Microsoft Excel