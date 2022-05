Shéhérazade SABA

Diplômée de l'ESCP-EAP en 2001 et ayant un cursus de marketing Stanford University, j'ai travaillé un peu plus d'un an au sein de France Telecom à la direction Longue Distance à un poste de maîtrise d'ouvrage avant d'intégrer le cabinet de conseil Accenture. J'ai été consultante au ministère des finances où participais à la refonte du système d'information de l'Etat, notamment au niveau de la gestion de la dépense (Projet Accord).



Auparavent, j'ai travaillé dans des start-up californiennes (Sillicon valley), au sein des directions marketing, relations publiques et communication.



Attirée par les médias, j'ai ensuite travaillé au sein de la chaîne de télévision Euronews en tant que responsable des programmes parrainés.



Aujourd'hui, je travaille pour un organisme de formation, Doranco Espace Multimédia, spécialisé en informatique et en multimédia.



Mes compétences :

Audiovisuel