Sheila GOURP

En tant que consultante et coach certifiée, j'accompagne depuis 2007 mes clients du monde de l'industrie et des services dans leur évolution professionnelle:



En français et en anglais:

- Transition professionnelle / Outplacement / Bilans stratégie de carrière

(Mise en valeur des compétences, Marketing personnel, Projet, Plan d'action/ Création, Reprise)

- Développement & Leadership: Coaching d'intégration, de performance, de prise de fonction...

- Groupes de Co-développement: capitaliser, partager, progresser, innover dans sa fonction entre pairs!



Franco-britannique, j'ai un profil international de par mes origines, mon cursus à l'ESCP Europe et mon parcours professionnel en France et en Asie.

Après une première expérience en Finance j'ai travaillé 15 ans dans les Ressources Humaines, notamment pour Orange et France Telecom et en tant qu'entrepreneur.

En tant que DRH, j'ai été confrontée à de nombreuses facettes, enjeux et mutations des ressources Humaines, dans l'environnement complexe, concurrentiel et changeant du monde des télécoms et systèmes d'information.



Au delà de mes fonctions j'aimerais rejoindre un Conseil d'Administration ou Conseil Stratégique pour accompagner la "personne morale".



Formation:

Diplômée ESCP Europe - Paris- Oxford-Berlin

Mastère en Management des Connaissances / Knowledge Management - EM Lyon: innovation, apprentissage organisationnel, travail collaboratif, animation de réseaux et think tanks, communautés de pratique, systémique, conduite du changement

Coach certifiée "Coach and Team" de Transformance Pro- Vincent Lenhardt

Formée en Analyse Transactionnelle (202) et à l'approche systémique (MRI- IGB, Liège)

Certifiée "l'Elément Humain" Schutz/LHEP (USA), ICS Implicit career Search (Canada), DISC (Success Insights), Hogan, LEA (MRG), Birkman



