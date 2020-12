Shelby MBINA

PERSONNALITÉ



Leader / Compétence / Passion / Respect / Méthodique / Sens de l'écoute / Communication /Rigueur & Organisé.





COMPÉTENCES FONCTIONNELLES



Coordination d'équipe.

Rédaction des procédures mécaniques.

Gestion et suivi de projet.

Assurer le reporting.

Maîtrise des procédés de matriçage.

Maîtrise des procédés de fonderie, PMP.

Capacité d'écoute.

Capacité échange et de pédagogie.

Animer les réunions d'avancement.

Forte capacité d'adaptation.

Réaliser le planning, définir tâches et jalons.

Lecture de plans 2D.

Méthodes de calcul par éléments finis.

Dimensionnement de structure.

Méthodes d'usinage.

Conception mécanique

Démarche d'amélioration du produit.

Analyse de coûts matière et contrôle projet.

Gérer les relations avec les clients et fournisseurs.

Chiffrage d'ETP et matière.

Coordonner les différentes étapes de fabrication.

Analyse la faisabilité des demandes clients.

Constituer un cahier des charges clients.

Établir et respect des indicateurs QCDP.

Analyser les dysfonctionnements.

Capacités de synthèse





COMPÉTENCES TECHNIQUES



Catia V5 / SolidWorks / Hypermesh / Abaqus / Flow3D / Ansys Workbench / Forge Nxt / MSC Adams / MS Projet / GanttProject / Pack-Office / Star CCM+ / Sésame.