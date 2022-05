Sherline PIERRE

Je suis une élève de classe préparatoire scientifique option Technologie et Sciences Industrielles, je suis admise à l'EPF (Ecole Polythecnique Féminine) dans l'option Systèmes informatiques et Industriels. Cette formation se fait toutefois en alternance pour une durée de 3 ans et je cherche une entreprise pour que je puisse commencer mon école dans le mois d'Octobre. Cependant je suis disponible pour une entreprise à partir du mois de Septembre. Le rythme de l'alternance proposée par l'école à partir du mois d'Octobre est 2 semaines entreprises et 2 semaines à l'école.



Mes compétences :

Solidworks

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

CATIA

C++

Adobe Photoshop