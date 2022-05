Shirley FRONTERI

Compétences clés :



- Gestion de sites internet (back office, création de contenu et campagnes).

- Mise en place de campagnes de référencement (SEO, SEM, SMO).

- Google adwords, Google analytics.

- Mise en place de plans d’animation webmarketing.

- Conception et envoi d’emailing : planification, création des maquettes, intégration des templates, routage, analyse des statistiques.

- Gestion de campagnes SMS ciblées.

- Conduite d’études de veille concurrentielle et benchmark.

- Animation de réseaux sociaux/community management



- Participation à la réalisation de plans d'actions marketing.

- Lancement de packaging.

- Organisation d’événements (salons, portes ouvertes, séminaires).

- Création et conception de documents de communication (newsletters, communiqués de presse).

- Création et conception de documents commerciaux (brochures, reporting).

- Développement des relations partenaires (collaborateurs, clients, fournisseurs).

- Conduite d’études de veille concurrentielle.



