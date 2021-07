Shirley SAVIO

Je suis guidée par lenvie de découvrir et de comprendre ;

- découvrir des métiers, des organisations et m'enrichir auprès de personnalités différentes ;

- comprendre des systèmes complexes, leurs composantes, leurs liens, la dynamique globale ;



Jai démarré ma carrière dans les métiers de la vente (vente BtoB/BtoC, marketing stratégique, animation de réseau de distribution), puis au sein des DSI (MOA, accompagnements de projets, gouvernance IT, architecture des systèmes d'information, consulting interne).



J'ai pu contribuer à lamélioration continue des entreprises :

- via la transformation de leur organisation et de leur système d'information,

- par des actions de conduite et d'accompagnement du changement,

- au travers de l'analyse et de l'optimisation de leurs processus et de leurs pratiques dingénierie ;



Des métiers dans lesquels la rigueur se combine avec la créativité et une volonté dêtre en relation avec les autres ; des métiers dans lesquels le devoir de conseil et lintégrité sont primordiaux ; des missions nécessitant sans cesse de sadapter et de se renouveler et impliquant systématiquement un engagement de résultats vis-à-vis de mes clients.



Aujourdhui, je souhaite :

M'intégrer de manière durable au sein d'une organisation et contribuer à sa transformation et son amélioration continue

Continuer à apprendre et progresser ; je suis convaincue que la passion développe le potentiel de chacun et favorise lefficacité individuelle et collective. Pour moi, dans un monde complexe et en perpétuel changement, lenvie dentreprendre, la capacité dadaptation, lagilité, la créativité et linnovation sont les clés de la réussite.