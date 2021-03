Sidahmed KOUDJETI

Ambitieux, ouvert d'esprit , sociable et toujours en quette de nouveaux horizons.



A la recherche de nouveaux contacts, de nouveaux correspondants et d'un travail où je pourrai, d'une part, toujours apprendre plus et, d'une autre part, mettre à profit ma connaissance et mon expérience.



Je ne dis presque jamais non quand il s'agit de m'investir pour le bien du groupe.



Au plaisir de vous compter parmi mes contacts.



Koudjeti



Mes compétences :

Microsoft Office

BIG GESTION

EBP Gestion commerciale

PROCOM Gestion Commerciale