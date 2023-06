Sidara SAM

Je suis une assistante gestion privée spécialisée dans la Banque Privée - Gestion de fortune.

Avec plus de 20 ans d'expériences dans la Banque Privée Merrill Lynch Bank of America, Gestion de fortune, j'ai eu la chance d'exercer ses différents lignes de métiers en vertical : du Back - Middle office au Front office puis Responsable du Back Office avant d'opter pour le métier d'Assistante commerciale : services dédiés pour la clientèle haut de gamme.

Toutes ces expériences m'ont permis d'avoir une bonne visibilité du métier et d'acquérir une palette de connaissance à la fois technique, commerciale, administrative et conformité :

- Technique dans la connaissance des produits et des marchés financiers

- Commerciale à travers la relation quotidienne et directe avec les clients nationaux et internationaux HNW & UHNW (Conseil en investissements, passage d'ordres, suivi des opérations de bourses).

- Administrative dans la préparation des dossiers d'ouvertures de comptes, de crédits, des assurances vies ; dans l'interface entre les différents départements internes.

- Conformité dans les contrôle et vérification de l'adéquation des ordres et des dossiers suivant les différentes règlementations (AMF / SEC / NYSE / NASD / FSC / BAFIN) et procédures (KYC, Adéquation Investissement et profil client )





Mes compétences :

Connaissance des produits et des marchés financier

Conformité - Adéquation des marchés financiers

Front office - Middle / Back office