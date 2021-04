Sidi Mohamed TANDIA

Diplômé d’un Master de Traitement de l’Information et Exploitation des Données au CNAM et d’un Master de Statistique à l’université Pierre et Marie Curie - Paris 6, je suis à la recherche d’un poste de chargé d’études Statistiques / Data mining.



J'ai eu des expériences dans des secteurs aussi variés comme la banque & assurance et les Télécommunications. J'ai beaucoup appris, renforcer mes compétences, mon autonomie et mener avec succès des missions diverses. De plus, j'ai une grande sensibilité au travail en groupe. Je suis doté d’une bonne faculté de rédaction, d'excellentes capacités d’analyse et d’organisation, d'une rigueur absolue au travail.



Mes compétences :

Clustering

Agile Scrum

Réseaux de neurones

Scoring / Régression logistique

Segmentation

Statistiques descriptives

Prévision statistique

Séries temporelles

Prédiction statistique

Cartes topologiques (carte de Kohonen)