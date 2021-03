Sié Armand Michael OUATTARA

OUATTARA Sié Armand Michael

Je suis prêt à relever les défis technologiques avec l'entreprise ayant foi en mes compétences.



Mes Formations:

-MBA Management de la Technologie et de l'Innovation en cours à ONLINE TRAINING CENTER OTC depuis juillet 2018 à nos jours.

-Ingénieur travaux en Réseau Informatique et Télécommunication

-BTS d'état en Réseau Informatique et Télécommunication

-DTS en Réseau Informatique et Télécommunication

-BAC D au Lycée de la Jeunesse



Projets:

-Renouvellement de l'Infrastructure réseaux informatique à la SN CITEC

-Mise en place du document de la politique de cyber sécurité à la Poste BF

-Mise en place du document du plan de secours informatique à la Poste BF

-Mise en place du Plan de Continuité d'activité PCA à la POSTE BF

-Reprise de l'Infrastructure informatique et du câblage par UTP Cat 6 à la SN CITEC

-Installation des modules(Bloc d'alimentation électrique, panneau passe-fil, panneau de brassage, switch, routeur, tiroir optique, pare-feu) dans l'armoire informatique principale BAIE 42 U ATOS et dans les coffrets secondaires armoire 12U ATOS

-Tirage de la Fibre optique pour interconnecter les différents Ateliers(au nombre de 8) de la SN CITEC au local technique principal : plus de 1300 m de fibre optique blindée NEXAN 6 brins avec armature métallique

-Soudure de la Fibre optique dans les tiroirs optiques et test de réflectométrie

-Migration des postes et équipements réseaux de l'ancien réseau informatique vers le nouveau réseau informatique SN CITEC

-Certification du nouveau réseau informatique de la SN CITEC

-Migration de la GMAO dénommée COSWIN C/S à la SN CITEC de la version 6 à la version7 tournant sur une base ORACLE 8i

-Déploiement de l'anti-virus Endpoint Kaspersky 8 à la SN CITEC pour l'administration centralisée de la sécurité des poste de travail

-Déploiement de MICROSOFT 365 à la coopération BELGE ENABEL

-Déploiement de MICROSOFT SHARE POINT et DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL à ENABEL