Je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage pour ma Licence 3 Droit Economie Gestion - Mention Gestion Parcours Commerce, vente, marketing localisé sur Toulouse à partir d'octobre 2019.

Le rythme est de trois jours en entreprise et de deux jours au CNAM Toulouse.



Je suis à la recherche d'une entreprise dans le domaine du marketing et du management.



Motivée et dynamique, je suis disponible dès aujourd'hui pour m'entretenir.



Cordialement,



Siham MEHENNI



Mes compétences :

Analyse

Leadership

Créativité

Esprit d'équipe