Jeune éducateur spécialisé diplômé, je travaille actuellement au sein d'une association œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.



Concrètement, j'accompagne au quotidien un groupe d'une dizaine d'adolescents au sein d'une Maison d'Enfants à Caractère Social accueillis au titre de l'Aide Social à l'Enfance. La cœur de mon action est la relation éducative auprès de ces jeunes en souffrance. S'ajoute à cela une réelle collaboration avec mon équipe ainsi qu'avec les partenaires dans l'optique de construire des projets individuels et collectifs cohérents.



Durant mon parcours de formation, j'ai eu l'opportunité de découvrir les trois principaux champs de l'éducation spécialisée: la protection de l'enfance; le handicap et la réinsertion.



Je cherche donc ici à développer mon réseau professionnel dans le but de construire au long cours ma carrière de travailleur social.



Mon profil est aussi visible sur Linkedin:



http://fr.linkedin.com/pub/simon-falda-buscaiot/7b/71b/503/



Mes compétences :

Travail en équipe

Traitement de texte

Relationnel

Partenariats

Entretiens éducatifs