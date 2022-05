Je m'appelle Simon Lejeune, j'ai commencé le développement web pour développer mon webCV et c'est rapidement devenu une vraie vocation. J'aime explorer les possibilités offertes par les technologies actuelles et innovantes, et appliquer cette connaissance à des projets créatifs.



En plus de mes études je suis photographe amateur et passionné de jeux videos



Mes compétences :

CSS3

Visual basic

Langage c

Java/j2ee

Html 5

UML

XML/XSL

Netbeans

Windows 7

Linux Debian