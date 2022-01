Simon RONFORT

Je suis un jeune étudiant en 2ème année de DUT GEA (option Gestion et Management des Organisations), je souhaite acquérir des nouvelles compétences et expériences professionnelles grâce à un stage. Je suis très motivé, déterminé et prêt à relever tous les défis.



Je cherche un stage allant du 4 Avril au 10 Juin 2022 inclus dans la région du Grand-Est, dans le domaine de la gestion (RH, Droit, Management, Logistique, ...).