Simon ZATTIER

Cela fait 14 ans que j'exerce dans le domaine bancaire. J'ai occupé le poste de conseiller particulier pour une clientèle de retraités de la viticulture pendant 3 ans et 6 mois. J'ai ensuite exercé le métier de chargé d'affaires pour une clientèle de viticulteurs. J'ai exercé la fonction d'expert en gestion de patrimoine pendant 5 ans et cela toujours sur un secteur viticole.

Toutes ces expériences de terrain m'ont permis aujourd'hui de rejoindre des unités du siège. A ce jour j'occupe le poste de Chargé de projets MOA Clientèle Patrimoniale. L'expérience de terrain est nécessaire au quotidien dans la gestion de relations transverses.



Ce challenge très intéressant me permet d'apporter mes connaissances pour un projet national, de travailler avec un éditeur de progiciel (maitrise du logiciel Big Expert). Les relations avec les caisses régionales sont au coeur de ce métier pour satisfaire les utilisateurs et au final les clients. Le fait de pouvoir apporter un confort de travail aux conseillers patrimoniaux est stimulant et demande beaucoup de rigueur et d'exigence envers soi et les autres participants au projet. J'apprécie cette demarche de développement.



Mes compétences :

rigoureux

bon relationnel

maitrise du logiciel d etude patrimoniale Big Expe