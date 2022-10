Smail GUEDDOU

Actuellement étudiant en Master 2 Mathématiques pour la protection de l’information à l’Université Paris-VIII et déjà titulaire d’un Master en Modélisation Mathématique et Aide à la Décision, je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude de 4 à 6 mois, dans les domaines de la protection et l'analyse des informations.



Mes compétences :

R, Python, C/C++, Matlab, office

Cryptographie

Gestion des données

Modélisation mathématique

Prise de décision

Réseaux informatiques & sécurité

Programmation

Recherche Opérationnelle

Sécurité informatique

Informatique de gestion

Analyse de données