Smita SOUNDIRAM

Writing/ Editing for Public institution, Press/ Web+++, Passionate about Public Law+, Indian Ocean/ India+++, Very interested in health issues, culture, lifestyle++



Experience/ Qualifications: Procurement contracts/ Journalism



Mes compétences :

Droit public général/ Administration publique/ Commande publique/ Marchés publics immobiliers/ Travaux/ Maîtrise d'oeuvre

Journalisme web et presse/ Journalisme magazine/ Interviews/ Rédaction web/ Relecture et corrections/ Community management