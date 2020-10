Sofiane AIT IKHLEF (XEROX)

Nos professionnels se déplacent sur site pour assurer le dépannage en urgence des imprimantes et photocopieurs Xerox. Parfaitement formés à la technologie Xerox, ils sont capables de résoudre les problèmes dimpression les plus courants tout comme de sadapter aux besoins particuliers de votre entreprise. Nos équipes prennent également en charge le SAV et la maintenance, pour vous assurer un confort dutilisation optimal des imprimantes Xerox, mais également pour les faire correspondre aux nécessités spécifiques de votre activité professionnelle : connectivité, délais dimpression, recommandations particulières sur le choix du papier et des cartouches dencre Nos équipes vous assurent un service personnalisé de réparation de photocopieurs et de conseils sur les produits Xerox.