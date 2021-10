Sofiane BENTOUNSI SOFIANE (BENTOUNSI)

Diplômé en sciences commercial option Finance jai eu lexpérience -de suivre les dossiers assurances lors de la création dune nouvelle usine

- development de la vente en Algerie (prospection) dans le secteur plastique , intrants dans domaine pharmaceutique, produits chimique en collaboration avec des grandes multinationales

- Maintenir relation avec les clients existants et recherche de nouveaux prospects

- Sourcing de nouveaux fournisseurs internationaux

- Diversification de la gamme de produits de vente en développant de nouveaux business avec de nouveaux fournisseurs étrangers

- travail en équipe, leadership, esprit persuasif, relation étroite avec la clientèle de différentes secteurs industriels, recouvrement

- Autonome judicieux organisé flexible jai pu madapter à différentes organisations de travail.

- Developer des connaissances techniques et procédurales dans le domaine du commerce international, bancaire , contractuel, marketing digital

- Maitrise de langue Anglaise

- Esprit de recherche et autodidacte. Ces qualités mont permis de trouver le bon produit pour le bon client et développer une relation de partenariat