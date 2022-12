Sofiane MEHALA

Ayant un Master en génie mécanique, option science des matériaux, j ai eu la chance d'entamer ma carrière au centre de recherche en soudage et contrôle CSC, de travailer dans les ateliers de construction métallique du Groupe ETRHB Hddad et de perfectionner dans l'ingenering et la supervision avec CIMET Spa dans le domaine du stockage des hydrocarbures.

Travailler avec les normes internationales, participer a la realisation des installations de qualité est mon souhait.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Office

Autocad

Aluminium

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator